Paris veut faire le ménage chez les conducteurs de Tuktuk, ces tricycles que vous voyez au pied de la Tour Eiffel qui baladent les touristes, parfois sans autorisation, d'où une vaste opération de police le mardi 26 avril.

Sur le pont d'Iéna, face à la Tour Eiffel, des dizaines de Tuktuk s'arrêtent de manière anarchique sur le bord du trottoir pour aborder des touristes. Matias descend de son véhicule agacé. "C'est ma sixième saison. J'ai des licences, j'ai les assurances personnes transportées, j'ai tout ce qu'il faut. Ça ne nous empêche pas d'être envahis par des gens qui n'ont rien et qui travaillent quand même", déplore le conducteur. "Aujourd'hui, tous les centres touristiques comme ça sont agressés par des véhicules qui ne sont pas en règle".

À côté, un homme à bord de son vélo taxi se fait arrêter par la police. "C'est les véhicules qui ne sont pas en règle", explique Matias, "Il a 'taxi' mais c'est pas un taxi, on ne met 'police' sur un véhicule lambda". Le véhicule est immobilisé sous l'œil de Laurent, qui travaille pour une société de Tuktuks. "Nous accueillons les touristes du monde entier qui sont revenus après une crise sanitaire qui a duré deux ans et malheureusement nous n'avons pas d'endroit matérialisé pour la prise en charge des clients et leur retour", explique-t-il. "Nous sommes en attente que le ministère du Tourisme se précise, que la loi soit précisée". De son côté, la préfecture de police a promis de renforcer les contrôles tout l'été autour des lieux touristiques.

À écouter également dans ce journal

Tensions à l'Est - La Russie va interrompre mercredi ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie au moment où des explosions dans la région séparatiste moldave prorusse de Transdniestrie font craindre une extension de la guerre au-delà des frontières de l'Ukraine.

Travail - 36% des salariés en France travaillent avec des horaires décalés, selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined). L'exposition des femmes les moins qualifiées aux horaires "atypiques" a progressé de 11% entre 2013 et 2019.

Football - Manchester City a pris une courte option pour la finale de la Ligue des champions après sa victoire 4-3 contre le Real Madrid, toujours en vie grâce au doublé de Benzema, mardi en demi-finale aller en Angleterre.