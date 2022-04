Sœur André, doyenne de l'humanité : "On dit que le travail, ça vous tue. Moi je dis, il fait vivre"

Sœur André, née Lucile Randon le 11 février 1904 à Alès, et qui vit désormais dans un Ehpad à Toulon, est devenue la nouvelle doyenne de l'humanité à 118 ans. Même si elle se dit fière, elle évoque malicieusement "un désastre" car "elle voudrait rendre aux autres ce qu'ils m'ont donné".



Issue d'une famille protestante non pratiquante, sœur André a été gouvernante de la famille Peugeot, à la sortie de la Première Guerre mondiale avant de rentrer dans les ordres. Elle a travaillé jusqu'à la fin des années 1970 et a passé ensuite 30 ans dans une maison de retraite en Savoie, avant d'arriver dans son Ephad actuel où elle côtoie une quinzaine d'autres religieuses à l'office du matin.

Quand on lui demande son secret de longévité, elle répond simplement : "C'est le bon Dieu qui le sait, parce qu'on dit que le travail, ça vous tue. Moi je dis, il fait vivre. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans". Peut-être une autre raison de sa longévité, ses petits péchés mignons : son petit verre de vin chaque midi, et ses chocolats. Voire un verre de porto de temps en temps. Le maire de Toulon, Hubert Falco, venu la féliciter, est d'ailleurs arrivé avec des chocolats et des calissons.

Même si aucun organisme officiel ne décerne le "titre" de doyen, "sœur André devient bien la doyenne, et de loin, puisque la troisième, une Polonaise, a 115 ans", a indiqué à l'AFP Laurent Toussaint, qui participe à la base internationale IDL (International database of Longevity). Selon Jean-Marie Robine, de l'Institut français de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la France est "le pays qui fournit le plus grand nombre de supercentenaires validés, vérifiés".