et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/09/2019 à 07:55

Nouvelle polémique entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement : Christophe Castaner a demandé au chef de file de la France insoumise de présenter des excuses pour avoir qualifié de "barbares" les forces de l'ordre, l'intéressé lui répondant que sa démission "serait plus utile".

"On voit bien que Jean-Luc Mélenchon est dans une sorte de dérive personnelle et qu’il a perdu tout sens de la mesure. C’est insupportable cette mise en cause permanente de nos forces de sécurité. Il se met en scène dans cette provocation", a indiqué Christophe Castaner à l'antenne de RTL ce jeudi 26 septembre.

Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il va signaler les propos du leader de la France insoumise à la justice. Il croit "qu’il commet une vraie erreur". "À force de remettre en cause la République, on se met soi-même aux bancs de la République (...) Il doit des excuses et pas seulement aux policiers", ajoute-t-il. Le leader de la France insoumise "contribue à la stigmatisation de la police. Ses propos sont dangereux (...) il l’est pour lui-même", estime Christophe Castaner.

Sur des vidéos tournées lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris, Jean-Luc Mélenchon discute avec des manifestants affirmant avoir été victimes de violences policières lors de la Marche pour le climat : "Oui, oui, C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant", leur répond le leader de la France insoumise. Ces propos ont immédiatement fait réagir des syndicats de policiers, le ministre de l'Intérieur, son secrétaire d'Etat et le préfet de police de Paris.