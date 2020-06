publié le 28/06/2020 à 06:41

Une manifestation de femmes de policiers a eu lieu samedi à Paris. Elles étaient une centaine réunies devant la préfecture de police pour soutenir la profession de leurs époux face aux accusations de racisme et de violences illégitimes.

Un rassemblement qui a eu lieu sous la bannière "All Lives Matter", toutes les vies comptent, en référence au mouvement anti-raciste américain "Black Lives Matter", la vie des Noirs compte en français. L'objectif pour ces femmes étaient de prendre la parole au nom de leur mari, tenu au devoir de réserve, pour dire que c'est injuste ce qu'il leur arrive et que leur métier est de sauver des vies.

"C'est de plus en plus dur d'être femme de flic, aujourd'hui on est de plus en plus épiés notamment via les réseaux sociaux ou via différents individus qui se sentent aujourd'hui libres de diffuser nos adresses et nos noms. Être femme ou enfant de flic c'est presque devenu une honte mais c'est surtout une vraie peur", explique Perrine Sallé, porte-parole de Femmes forces de l'ordre en colère.

Des familles qui se sentent aussi abandonnées par l'exécutif. "On veut aussi crier notre colère parce qu'on est complètement lâchés par un exécutif qui se contente d'effets d'annonce et pas d'actes. Ils sont un peu déconnectés de la réalité de notre vie de famille, ils méconnaissent ce quotidien où votre compagnon quand il rentre du travail est obligé de changer de trajet tous les soirs pour ne pas être suivi. Considérer que toute la police est raciste ou que toute la police est violente c'est une erreur", conclut-elle.

À Paris, les Femmes des Forces de l'Ordre en Colère manifestent à deux pas de la Préfecture de Police en soutien aux policiers. #AFP pic.twitter.com/nXO9fOWAEo — Myriam Adam (@AdamMimi) June 27, 2020

