Frédéric Veaux est arrivé à Marseille dans la matinée pour rencontrer des policiers de la BAC, alors que le syndicat SGP Police appelle au service minimum, pour protester contre le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux, soupçonné d'avoir frappé un homme en marge des émeutes.

Frédéric Veaux doit rencontrer plusieurs policiers des BAC sud, nord et centre, ainsi que les syndicats. Il effectue ce déplacement non pas pour calmer les troupes, mais pour leur parler et les écouter, précise-t-on dans son entourage. Il faut dire que la colère est là depuis l'incarcération en détention provisoire d'un des quatre policiers appartenant à la BAC sud et centre, mis en examen pour violence en réunion.

De leur côté, les syndicats parlent d'insécurité juridique, un simple contrôle judiciaire aurait suffi. Unité Police SGT-Fo appelle tous les policiers de France à se mettre en position d'attente, et à ne remplir que les missions essentielles. Par ailleurs, les arrêts maladie tombent en cascade, on parle de 500 arrêts dans tous les services à Marseille, sans savoir si ce mouvement va faire tâche d'huile ailleurs en France.

À écouter également dans ce journal

Kylian Mbappé - L'attaquant du Paris Saint-Germain est officiellement à vendre, dans un nouvel épisode du feuilleton Mbappé. Aussi, le PSG a fait le choix de ne pas l'emmener lors de sa tournée au Japon.

Val-d'Oise - Une femme de 45 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau, ce vendredi, à son domicile, à Franconville. Son conjoint a été retrouvé inconscient dans la cuisine. Il aurait pris des médicaments. Les deux enfants du couple étaient présents dans le logement.

Grèce - Le pays est confronté à la plus longue canicule de son histoire, 16 à 17 jours. Cela alors que la Grèce doit vivre, le week-end le plus chaud depuis 50 ans.