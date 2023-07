Quatre policiers de la BAC de Marseille ont été mis en examen pour des violences en marge des émeutes. L'un d'eux a été placé en détention provisoire. Une décision ne passe pas du tout chez ses collègues. Selon un membre du syndicat Unité Police, un simple contrôle judiciaire aurait suffi : "Sur la forme, aujourd'hui, on a des collègues incarcérés sur laquelle la présomption d'innocence a été quelque peu rudoyée par le tribunal médiatique."

En revanche, Jacques-Antoine Preziosi, avocat de la victime Eddie, et de la famille, fustige l'attitude des policiers qui ont applaudi, par solidarité, leur collègue, qui allait être incarcéré : "Ces gens-là sont bouleversés par l'agression, mais ils sont bouleversés par les applaudissements, c'est même un nouveau traumatisme. Ce sont des gens qui, jusqu'à présent, avaient confiance dans la justice et dans la police. Aujourd'hui, si la police applaudit les coquins, on marche sur la tête."

Par ailleurs, Unité Police appelle l'ensemble des policiers français à un mouvement de protestation et à n'intervenir en cas de réquisition. Le syndicat fait également état d'une cascade d'arrêts maladie dans plusieurs services. Frédéric Veaux, directeur de la police nationale est attendu ce samedi matin à Marseille.

À écouter également dans ce journal

Vacances d'été - Les départs se poursuivent en France, Bison-Futé a classé cette journée de samedi rouge dans le sens des départs.

Paris Saint-Germain - Le club a durci son discours concernant son attaquant Kylian Mbappé. Le joueur a été écarté du stage au Japon et en Corée du Sud, car le PSG pense que l'attaquant a déjà trouvé un accord pour partir libre en 2024.

Tour de France - Avant l'ultime étape et l'arrivée sur les Champs-Élysées demain, il s'agit de la dernière étape pour faire briller les grimpeurs. Après l'étape, de vendredi, aucun changement dans les maillots distinctifs.