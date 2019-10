publié le 21/10/2019 à 07:00

Si vous souhaitez rénover votre appartement ou votre maison, les règles changent. Les 20% des ménages les plus fortunés, qui étaient jusqu'alors exclus du crédit d'impôt en cas de rénovation énergétique, vont pouvoir eux aussi bénéficier de la ristourne.

Le mesure concerne les ménages qui gagnent plus de 27.000 euros par an pour les personnes seules et 43.000 euros pour les couples. Avant cet amendement, ils ne pouvaient pas bénéficier du crédit d'impôt pour rénover leur logement. Ils le pourront désormais pour des travaux de rénovation de leurs murs, toits, combles et planchers.



Ce sont les ménages les plus aisés qui réalisent le plus de travaux énergétiques. Les exclure du crédit d'impôt faisait craindre une chute drastique du nombre de chantiers de rénovation pénalisant à la fois le secteur du bâtiment et l’environnement.

