publié le 20/10/2019 à 17:40

En juillet dernier, le ministère du Travail a publié, au Journal officiel, un texte de six articles qui constitue le nouveau règlement de l'assurance chômage. Cette nouvelle réforme durcit les conditions d'ouverture de droits à une allocation.

À compter du 1er novembre prochain, la durée minimale de travail exigée pour obtenir l'allocation chômage passe à 6 mois. En d'autres termes, il faudra avoir travaillé 130 jours ou 910 heures sur les 24 derniers mois (contre quatre mois sur les 28 derniers mois actuellement). En contrepartie, la durée minimale d’indemnisation passe elle aussi de 4 à 6 mois, permettant ainsi une plus longue indemnisation.

Pour la durée maximale, elle reste de deux ans pour les moins de 53 ans, deux ans et demi pour les 53-55 ans et trois ans pour les plus de 55 ans. Autre coup dur pour les chômeurs : si vous reprenez une activité, il vous faudra travailler à nouveau 6 mois (soit 910 heures), contre un mois (150 heures) auparavant.

Un calcul plus sévère de l'allocation perçue et des sanctions

À partir du 1er avril 2020, le "salaire journalier de référence" sera obtenu en divisant les salaires de la période de référence par l'ensemble des jours à partir du premier jour d'emploi, et non plus les seuls jours travaillés. Une personne ayant travaillé en continu et une personne alternant contrats courts et inactivité percevront la même allocation.

Par exemple, les personnes avec des périodes non travaillées entre deux contrats percevront entre 708 et 905 euros, soit une allocation mensuelle plus faible de 22%, selon une note de l'assurance chômage (Unédic). Pour ceux qui travaillent entre un quart-temps et un mi-temps, eux, verront leur allocation diminuer de moitié, passant de 868 euros à 431 euros.

Les sanctions en cas d'absence aux rendez-vous, avec un conseiller, vont aussi se durcir : pour un rendez-vous manqué, un mois de radiation. A partir de deux, le chômeur sera radié et perdra aussi deux mois de droits. Enfin, s'il manque un troisième rendez-vous, il sera radié pendant 4 mois sans allocation et perdra 4 mois de droits d'indemnisation.