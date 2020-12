publié le 02/12/2020 à 07:00

C'est une immense déception pour de nombreux Lillois. Installée comme chaque année, la Grande roue de Lille pourra seulement être admirée par les habitants puisque personne ne pourra y monter à bord, en raison du contexte sanitaire. Pour installer ce loisir de 165 tonnes, une dizaine de camions et 36 nacelles ont été sollicités juste pour le plaisir des yeux.

Une absurdité pour certains habitants qui s'interrogent. "La grande roue, c'est pour monter dedans, pas que pour l'admirer normalement et ne pas pouvoir en profiter avec la famille, je trouve ça complètement stupide", souligne l'une d'elle tandis qu'un autre Lillois estime que "comme pour les stations de ski, si on n'y va pas, il n'y a aucun intérêt".

Cette grande roue tournera donc à vide et sans public. Pour Mathieu Lestoquoy, le gérant, c'était important d'être là et qu'importe le prix : "Les seuls à qui ça coûte de l'argent, c'est à nous. Offrir aux autres, c'est ça la magie de Noël et c'est ce qu'on est en train de faire avec cette grande roue, qui est une institution lilloise depuis 32 ans". L'équipe gérante espère toutefois un assouplissement des règles sanitaires d'ici la mi-décembre.

