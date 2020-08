publié le 25/08/2020 à 06:59

> Coronavirus et rentrée 2020 : un protocole sanitaire encore flou Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 25/08/2020

La dégradation récente de la situation sanitaire impose des mesures immédiates : au lieu d'un Conseil des ministres consacré au plan de relance, le chef de l'État va présider ce mardi 25 août une réunion consacrée à la préparation de la rentrée sous le signe de la Covid-19, un "Conseil de défense sanitaire".



Rentrée scolaire notamment, et dans ce domaine, consignes sanitaires et protocoles sont encore un peu flous... Rien n'a encore été prévu pour limiter le brassage des élèves, que ce soit à la cantine ou dans les groupes de travail. "On nous dit qu'il va s'agir de mesures localisées. Mais il faut que les écoles concernées le sachent le plus vite possible", commente Stéphane Crochet, secrétaire du syndicat d'enseignants FSU, au micro de RTL.

D'autres questions restent en suspens : que se passe-t-il si un cas se déclare ? Test, quarantaine ou fermeture de l'établissement ? Des masques gratuits vont-ils être distribués dans les écoles ? Les enseignants réclament des protocoles unifiés pour l'ensemble du pays, même s'ils comprennent que la situation va devoir se gérer au cas par cas.

