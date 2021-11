Et si le masque était de retour dans les écoles dès la rentrée de lundi ? Le sujet est étudié ce mercredi 3 novembre en Conseil de défense. Il est de nouveau sur la table car le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte dans 44 départements métropolitains. Parmi eux, le Nord où ce fameux taux est de près de 70 pour 100.000 habitants. Du coup, le masque pourrait faire partie des fournitures de cette rentrée scolaire.

Face à ce taux d'incidence nordiste, Philippe Martin, directeur d'une école primaire à Waziers, s'attend déjà à finir ses vacances scolaires devant son ordinateur. "J'ai 175 élèves, j'ai donc 175 familles à contacter", affirme-t-il, car si le masque est de retour, sa priorité est de prévenir tout le monde avant la rentrée. "Cette information, on la doit aux parents. Cela risque d'être frustrant pour les enfants parce qu'ils l'ont enlevé trois semaines avant les vacances. Le taux d'incidence remonte, on sait que c'est indispensable, n'empêche que pour les enfants, c'est compliqué", reconnaît le directeur.

Maïssane, élève de CM2, n'est pas vraiment enchantée à l'idée de reporter le masque à l'école. "C'est un peu compliqué pour respirer", déplore l'enfant. "J'étais libérée un petit peu et puis là on va le remettre, c'est bizarre". Cathy, sa maman, va devoir remettre des masques dans son sac. "On ne va pas y échapper, c'est un peu malheureux. On enlève, on remet… Il va falloir réexpliquer".

Selon Jean-Yves Guéant, de la fédération des parents d'élèves nordiste, enlever le masque quelques jours avant les vacances était une erreur. "C'était trop tôt. M. Blanquer aurait pu prendre une décision différente, là on ne comprend plus rien". Mais face à un taux d'incidence qui a doublé en un mois, le protocole scolaire devrait être adapté.

