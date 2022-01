Les prix des carburants n'arrêtent pas leur folle progression. La semaine dernière, le litre de diesel à la pompe était à 1,62 euros, en moyenne, du jamais-vu en France. Dans certaines stations, les prix sont bien plus élevés. Illustration à Paris dans le XIe arrondissement avec 2,10 euros pour le gasoil et 2,20 euros pour le SP-95.

Alors les automobilistes font demi-tour et le gérant ne peut pas y faire grand-chose. "Il n'y a personne, on a perdu 50% de marge. Au lieu de gagner 30 centimes, on gagne 15 centimes, à cause de l'augmentation du prix du pétrole que l'on ne peut pas répercuter, car cela va faire trop cher à la pompe après", explique-t-il.

Il confie gagner moins d'argent, car "il y a toujours les frais fixes avec les employés, puis il faut payer les charges". "Ce n'est pas vivable, si on ne peut pas payer, on va faire comme tout le monde : fermer".

À écouter également dans ce journal

UE - Emmanuel Macron doit prononcer aujourd'hui à Strasbourg, un discours devant les eurodéputés pour les débuts de la présidence française de l'Union européenne.

Jean-Jacques Bourdin - Valérie Pécresse, invitée de l'émission La France dans les yeux sur BFMTV, s'est "posé la question" de sa participation après l'ouverture d'une enquête sur le journaliste pour des soupçons d'agression sexuelle sur une de ses collègues.

Restauration - Les syndicats et le patronat se sont mis d'accord sur une augmentation des salaires dans cette branche, sous réserve de validation par le ministère du Travail.