L'enquête se poursuit après la mort de trois migrants hier, percutés par un train à côté de Saint-Jean-de-Luz. Le conducteur affirme qu'ils étaient allongés sur les voies, probablement étaient-ils en train de se reposer sans avoir conscience du danger qu'ils couraient. Au pays basque, les flux migratoires ne cessent de s'intensifier à la frontière espagnole.

Avec son association, Diakité, Lucie Bortayrou vient en aide aux migrants depuis 2018, elle leur offre des repas et des soins dans un centre de Bayonne. "Le flux ne tarit pas et ces gens sont déterminés à arriver coûte que coûte à destination, au péril de leur vie, explique-t-elle au micro de RTL. On en a encore une preuve aujourd'hui. C'est terrible".

Selon le conducteur du train, le groupe de 4 migrants algériens était allongé à même la voie ferrée. Le procureur de Bayonne explique : "Le dernier train ayant circulé aux alentours de 22h30, il n'y a pas de circulation pendant la nuit. Ce train est le premier de la matinée, on sait que les victimes étaient en train de se reposer ou de dormir".

La seule victime identifiée pour l'heure n'avait que 21 ans. Un 4ème réfugié a été blessé dans l'accident, ses jours n'étaient plus en danger hier soir.

