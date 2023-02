"Quelle époque !" : "Il y a deux formes de toxicomanie, celle de Palmade et celle de l'info", a critiqué Yann Moix

Le vendredi 10 février dernier, Pierre Palmade était impliqué dans un accident de la route, blessant grièvement trois personnes. Il avait ensuite été testé à la cocaïne. Depuis, l'humoriste a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et assigné à résidence au sein d'un hôpital avec un bracelet électronique.

Invité de l'émission Quelle époque ! diffusée samedi 26 février sur France 2, Yann Moix s'est notamment révolté contre le suivi médiatique de ce malheureux événement. "Je me suis posé la question : quelle est la dernière fois qu'on a parlé d'un événement comme celui-là ? Le Bataclan, l'affaire Merah, le 11 septembre", a-t-il assuré, regrettant une situation dans laquelle "il y a des gens qui sont des spécialistes de tout".



L'écrivain qui passe régulièrement sur les ondes d'Europe 1, a ensuite assuré que pour le suivi de l'enquête, "l'information a placé la réalité sous respiration artificielle. Plutôt que d'attendre l'acte 1, puis l'acte 2, on bavarde, on fait du bruit de manière continue. Il y a deux formes de toxicomanie, celle de Palmade et celle de l'info. Il y a un génie des médias pour réinjecter du suspense là où il n’y en a pas".

"Il n'avait rien pour passionner les foules"

Le polémiste a ensuite reproché publiquement à Pierre Palmade de ne pas avoir présenté des excuses publiques aux victimes et à leurs familles. Pour rappel, les trois personnes présentes dans l'autre voiture ont été marquées physiquement et psychologiquement par l'accident. La femme, enceinte lors de la collision, a perdu son bébé, mais a récemment pu quitter l'hôpital. Concernant le jeune garçon de six ans et son père, ils sont tous deux toujours hospitalisés dans un état grave.

"Cela n'engage que moi, mais je n'ai pas l'impression que Monsieur Palmade a tant d'empathie que ça pour les victimes. Sinon, il aurait déjà écrit un courrier touchant et bouleversant pour s'excuser, et ça, c'est déjà inacceptable", a rétorqué Yann Moix. "Quand on est capable de traverser une Cour les mains dans les poches, on est capable de prendre un stylo et de rédiger trois mois ou 27 pages pour s'excuser".

D'autant plus que pour l'ancien chroniqueur dans On n'est pas couché, Pierre Palmade était devenu un "second couteau. Ce n'est pas quelqu'un de premier, il était plutôt dans la déchéance et dans l'oubli.(..) Il n'avait rien pour passionner les foules".

