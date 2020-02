et Éric Vagnier

publié le 28/02/2020

La compagnie aérienne a annoncé jeudi 27 février son intention de supprimer 1.500 postes dans les deux prochaines années. Ce ne seront pas des licenciements secs, il n'y en a jamais eu à Air France, la seule fois où la compagnie a essayé, ça s'est terminé par l'affaire de la chemise déchirée du DRH. Ce ne sera pas non plus le énième plan de départs volontaires, il y en a un qui vient de s'achever dans le réseau des escales court-courrier.

En fait, la direction ne remplacera pas systématiquement les départs, que ce soit à la retraite ou des démissions. À peu près 500 postes chaque année pendant trois ans ne seront pas renouvelés, principalement dans les bureaux, ce qu'on appelle les fonctions supports, les services généraux, financiers, comptabilité, ressources humaines.

Le personnel naviguant ne sera pas du tout touché car la direction n'a pas l'intention de revenir à une politique de réduction de la flotte, mais il faut serrer les coudes à cause de la concurrence, de la hausse de la facture du kérosène et des contre-performances de l'activité cargo dans le fret aérien, et peut-être, même si la direction pour l'instant ne fait aucun lien, anticiper l'impact qu'aura le coronavirus sur la compagnie.

