publié le 17/10/2019 à 06:53

Quatre syndicats appellent à rejoindre la grande grève contre la réforme des retraites, jeudi 5 décembre. La RATP, la SNCF ont lancé le 5 décembre un mouvement de grève illimitée contre la réforme des retraites. LA CGT, FSU, Force Ouvrière et Solidaires les ont rejoint.

Ils appellent à "une grande journée d'action interprofessionnelle" ce jour-là contre la future réforme des retraites. Ce sera notamment le cas chez FO transports routiers, dont le pouvoir de blocage est grand. Eric Becker aussi a choisi de partir sur un mouvement reconductible "Le préavis de grève est non seulement en lien avec la problématique de la RATP mais aussi la problématique de transport en général. On en est aux balbutiements de la mise en place, le meilleur moyen de se faire entendre, c'est de frapper le plus fort possible", explique-t-il.

"On espère que les autres fédérations nous rejoindront : plus on est nombreux, plus on a de poids à l'échelon national. Le meilleur moyen d'obtenir quelque chose est de faire une grève plus longue qu'une simple journée", poursuit le syndicaliste.

Selon les informations des Échos, le gouvernement planche sur un plan B pour retarder la mise en oeuvre de la réforme pour certaines catégories de travailleurs mobilisés.

À écouter également dans ce journal

Irène Frachon - La pneumologue qui a alerté contre le scandale du Mediator en 2010 était entendue mardi 16 octobre à l'audience du procès du laboratoire devant de nombreuses victimes. Elle a mis en avant les menaces et les pressions dont elle dit avoir été victime et la difficulté de l'enquête. Le procès doit durer jusqu'à fin avril.

États-Unis - Le vice-président des États-Unis, Mike Pence est attendu en Turquie pour demander au président Turc un cessez-le-feu en Syrie."Les Kurdes ne sont pas des anges", a déclaré le président américain estimant que les combattants du PKK, la milice kurde, étaient plus dangereux que Daesh.



Europe - Les Britanniques et les dirigeants de l'Union européenne ont tenté d'arracher un accord sur le Brexit, jusque tard dans la nuit de mercredi 16 au jeudi 17 octobre. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont dit plus que jamais confiants alors que s'ouvre un sommet européen à 14 jours de la sortie de l'Union de la Grande-Bretagne.