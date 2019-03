Réécoutez cette émission: Nordhal Lelandais est-il un tueur en série ?

publié le 27/12/2018 à 21:00

Tout au long de l’année 2018, l’actualité criminelle a été dominée par la personnalité énigmatique de Nordhal Lelandais, mis en examen pour deux meurtres avoués, celui du caporal Arthur Noyer et celui de la petite Maelys. La cellule Ariane, un groupe d’investigation spécial de la gendarmerie nationale se demande si on n’a pas affaire à un tueur en série, et continue actuellement à passer au crible de très nombreuses affaires de disparition ou de crimes mystérieux dans cette hypothèse. Nordhal Lelandais a par ailleurs reconnu le 11 décembre dernier, qu’il avait bien agressé sexuellement ses deux petites cousines et il a donc été mis en examen pour la quatrième fois ! Cette émission a été diffusée le 15 mai 2018.

Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien / Aujourd’hui en France, Bernard Valézy, commissaire divisionnaire, vice-président national de l’ARPD (l'association Assistance et recherche de personnes disparues) et président de l’association en région Auvergne-Rhône-Alpes, Serge Pueyo, grand reporter RTL, correspondant de la station à Grenoble, Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe Morin, un jeune homme qui a disparu dans la nuit du 10 septembre 2011 à la sortie d’un festival de musique électronique au Fort de Tamié à Albertville, en Savoie, Me Corinne Herrmann, avocate des familles Morin et Hamadou (dossier des « disparus du Fort de Tamié »).