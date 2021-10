Les infos de 5h - Parricide à Nancy : "Ils se tapaient entre eux", raconte un voisin

Un adolescent de 13 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Nancy. Il est soupçonné d'avoir tué son propre père à bout portant après une dispute familiale. Les faits se sont produit jeudi au domicile de cette famille de Kosovares, un couple et ses cinq enfants. Les circonstances sont encore assez floues, l'homme aurait beaucoup bu et s'en serait pris à sa compagne. D'après les voisins, il y avait beaucoup d'agitation à la maison.

Dans la rue de la Douane, devant le numéro 27, un bidon d'huile, une friteuse et au mur, un panier de basket, juste à côté des fenêtres de la cuisine où s'est déroulé le drame, que ce voisin le plus proche redoutait. "La police est venue deux fois habillée en Robocop parce qu'ils foutent le bordel, ils picolent et ils se tapent entre eux. Il n'y avait jamais eu de coup de feu, il n'y avait jamais eu de morts", dit-t-il simplement.

Et si elle ne connaissait pas personnellement les parents, une locataire tout au fond de l'impasse échangeait parfois avec les enfants. Trop loin en revanche pour assister aux descentes nocturnes de la police, elle a la peur au ventre depuis jeudi soir avec l'interrogatoire par les enquêteurs. "Je pensais que c'était un suicide, j'aurais jamais pensé qu'il se serait passé ça à côté de chez moi. Quand j'ai vu le policier, je tremblais. Les petits, je leur donnais des bonbons, des chocolats... Mais la nuit, je dormais pas tranquille, je me suis dit 'qu'est-ce qu'il s'est passé'", témoigne-t-elle.

Seuls stigmates du drame qui s'est déroulé dans l'impasse, les piétinements d'un bosquet juste en face du numéro 27, où a été retrouvée l'arme du crime

Ligue des Nations - Quelques mois après la déception des Bleus à l'Euro, les Français ont remporté un nouveau trophée : le 8ème de leur histoire. Victoire 2 buts à 1 contre l'Espagne. Un succès qui fait du bien à un an du mondial au Qatar.



Viols - À Paris, le gynécologue visé par au moins deux plaintes de patientes pour viol conteste fermement les faits, d'après son avocat. Le médecin affirme que la parole des femmes qui l'accusent ne constitue "ni une vérité absolue, ni une preuve". Ce spécialiste reconnu de l'endométriose à l'hôpital Thenon fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineures.



Coup de filet anti-drogue - Les explications attendues cet après-midi de la maire de Canteleu en Seine-Maritime depuis sa mairie. L'élue socialiste a passé la nuit de vendredi à samedi en garde à vue après un coup de filet antistupéfiants. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Son adjoint a aussi été remis en liberté. 19 personnes avaient été interpellées vendredi dans cette affaire.