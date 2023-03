Réforme des retraites : la main tendue de Borne va-t-elle changer quelque chose ?

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que le climat est plus tendu que jamais, le gouvernement cherche une porte de sortie. Dans un entretien accordé à l'AFP dimanche soir, Élisabeth Borne dit "chercher l'apaisement" et tend la main aux syndicats. Elle veut discuter avec eux des sujets que la réforme des retraites ne règle pas : le rapport au travail, la pénibilité, les reconversions professionnelles des séniors…

Élisabeth Borne propose cette méthode : les partenaires sociaux, syndicats et patronats trouvent des accords entre eux, qui sont ensuite fidèlement retranscrits dans la loi pour commencer. Elle propose également de fixer un agenda avec eux pour savoir sur quels sujets avancer. La Première ministre tend aussi la main à l'opposition en promettant de limiter le recours au 49.3 en dehors des lois de finance. Pour trouver des majorités, texte par texte, elle propose de discuter les projets de loi en amont, avec la majorité mais aussi toutes les bonnes volontés, en se concentrant sur des textes plus courts, moins polémiques et directement liés à la vie quotidienne des Français.

Sans suspendre la réforme des retraites au préalable, on imagine mal les syndicats accepter à ce stade. Quant au 49.3, la réforme a été glissée dans un projet de loi des finances de la Sécurité sociale pour pouvoir le déclencher, ce n'est donc pas une garantie. Enfin, est-elle prête à coconstruire avec tous les partis, de LFI au RN ? Ça posera quelques problèmes politiques.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info