Ce sera ce mardi l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Comment maintenant sortir de l'impasse ? C'est la question du moment dans les rangs de la majorité. Ses chefs de file sont reçus à l'Élysée ce lundi 27 mars à midi. Les chefs de la majorité sont donc réunis autour d'Emmanuel Macron et d'Élisabeth Borne, avec pour mission de sortir de l'ornière retraites et réussir à passer à autre chose, en tout cas essayer.

La Première ministre présente se feuille de route ce lundi midi sous le regard attentif d'un président de la République qui l'attend au tournant. Des consultations à tout-va, un agenda bousculé, des rendez-vous avec les groupes d'oppositions... Le tout avec un objectif martelé à toutes occasions : élargir la majorité. On attend donc ce lundi midi tout ce que la macronie compte de ministres influents et de chapeaux à plumes.

Ce sera aussi une séquence de communication, une mise en scène pour montrer que tout le monde se prépare à la suite et que le pays n'est pas à l'arrêt. À gauche, on juge que rien ne sera possible sans le retrait de la réforme, à droite, Éric Ciotti a déjà fermé la porte à un accord de gouvernement. Alors comment faire ? Élisabeth Borne a trois semaines pour répondre à la question et par la même occasion sauver sa place à Matignon.

Sainte-Soline - Au surlendemain des violents affrontements entre opposants au projet de méga-bassines et forces de l'ordre, un manifestant est toujours entre la vie et la mort. Au total 7 manifestants ont été pris en charge par les secours d'après le parquet quand les organisateurs déplorent plus de 200 manifestants blessés. En face, les autorités déplorent 47 gendarmes blessés.

Israël - Grève générale surprise ce lundi en Israël, contre la réforme de la justice de Benyamin Netanyahou, avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Plus aucun avion ne décolle de l'aéroport de Tel Aviv.

Football - Après sa démonstration vendredi soir, 4-0 face aux Pays-Bas, l'équipe de France poursuit ses éliminatoires pour l'Euro 2024 face aux Irlandais à 20h45 ce lundi.

