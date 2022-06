Ce sont trois changements notables pour les emprunteurs. Ils pourront changer de contrat d'assurance quand ils le souhaitent, plus de questionnaire médicale pour les prêts de moins de 200 000 euros par personne, et le droit à l'oubli qui passe de dix à cinq ans. Une très bonne nouvelle pour les anciens malades du cancer, comme Christine, à qui une assurance a été partiellement refusée l'an dernier : "Les questionnaires de santé sont simples souvent. Les deuxièmes ou troisièmes qui arrivent, avec les assurances, sont beaucoup plus intrusifs, donc beaucoup de détails".

Elle poursuit : "J'ai même dû me tourner vers l'hôpital qui m'a suivie, pour avoir des comptes-rendus qu'on ne m'avait jamais donnés, pour que je les donne à des experts, pour obtenir ce prêt. J'ai trouvé cela très injuste, parce que, selon les oncologues, j'étais guérie alors que 7-8 ans après, on me demandait des justificatifs". Et de conclure : " Je crois que c'est une très grande avancée pour les malades, ça libère, ça permet d'avoir des projets et de vivre normalement".

A écouter également dans votre journal

Ligue des champions - Le maire de Liverpool ne digère toujours pas les accusations, par Gérald Darmanin, envers les supporters anglais, qui auraient été munis de faux billets.

RER B en grève - A l'approche de France-Danemark, au Stade de France, ce vendredi, la crainte grandit puisque des syndicats de la RATP annoncent de nouvelles grèves sur le RER B, comme pour la finale de la Ligue des champions.

Guerre en Ukraine - Les États-Unis annoncent l'envoi de lance-roquettes Himars dont la portée est de 80 kilomètres. Des engins à la pointe de la technologie qui sont envoyés depuis des véhicules capables d'envoyer plusieurs missiles en même temps.

