publié le 22/09/2019 à 18:24

Alors que, depuis plusieurs semaines, des décrocheurs comparaissent en justice pour avoir dérobé des portraits d'Emmanuel Macron, à Vienne en Isère, ils n'ont même pas eu besoin de se fatiguer. C'est le maire lui-même, Thierry Kovacs, membre des Républicains, qui s'en est chargé. Il a confié ce portrait à des "gilets jaunes" qui menaçaient de s'en emparer pour aller manifester.

"Le prêt nous a soulagé dans un sens. On prend moins de risque et c'est de manière légal", explique Julien, "gilet jaune". "Le portrait, il n'y a aucune dégradation qui a été fait dessus, on y a fait très attention", ajoute-t-il. C'était d'ailleurs une condition du maire pour ce prêt, qui explique dans un communiqué, soutenir les revendications des manifestants.

C'est donc photo à l'envers que le portrait du président de la République a défilé samedi.

