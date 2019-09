publié le 22/09/2019 à 14:58

Le vapotage est-il la bombe à retardement pour le ministère de la Santé ? Les cigarettes électroniques sont à l'origine d'une épidémie récente de maladies pulmonaires aux États-Unis. Le nombre total de personnes malades du vapotage est de 530 cas confirmés et probables, et de sept décès, selon les derniers chiffres des Centres de contrôle et de prévention des maladies. La cause exacte de ces maladies n'est toujours pas connue.

Agnès Buzyn tient à rappeler qu'en France la cigarette électronique est traitée de la même façon que la cigarette classique. "Nous avons pris les mêmes mesures pour les cigarettes : elle est interdite à la vente au moins de 18 ans. Il est interdit de vapoter dans les mêmes lieux où il est interdit de fumer", explique la ministre de la Santé au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Et d'ajouter : "Nous ne sommes pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Nous n'avons pas d'alerte sanitaire particulière. Il y peut avoir des effets secondaires à long terme. Nous ne le savons pas aujourd'hui".