"Les Animaux Fantastiques 3" : le titre et une date de sortie dévoilés

Vous aviez presque oublié la saga Fantastic Beasts (Les Animaux Fantastiques), la franchise spin-off de Harry Potter, mais elle est de retour ! Dans un message publié sur les réseaux sociaux de la saga pleine de sorcellerie et de créatures magiques, deux informations majeures ont été dévoilées sur le troisième film de cette série de 5 longs métrages.

D'abord, le titre. Le troisième volet sera baptisé The Secrets of Dumbledore (Les secrets de Dumbledore). Le sorcier joué dans sa version jeune par Jude Law sera au cœur de l'intrigue. Ce qu'il faut noter ici, c'est le pluriel. Albus Dumbledore a plusieurs secrets à nous dévoiler. Peut-être que les fans vont enfin avoir droit à un scénario mettant en scène l'histoire d'amour entre le professeur de Poudlard et le mage noir Grindelwald (qui va changer de visage, départ de Johnny Depp oblige).

L'autre information importante, c'est la date de sortie de ce film qui est en production depuis des mois et des mois. Les fans pourront se donner rendez-vous le 15 avril 2022 dans les salles obscures pour découvrir la suite tant attendue (et rassurer le public sur la qualité et la nécessité de ce spin-off après les critiques en demi-teinte des premiers films).