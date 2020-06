et La rédaction de RTL

publié le 06/06/2020 à 18:45

Abdelmalek Droukdal, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Aqmi, a été tué par les forces françaises lors d'une intervention au nord du Mali, près de la frontière algérienne et plusieurs de ses proches ont également été tués, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly, vendredi 5 juin.

L'opération s'est en réalité déroulée ce mercredi 3 juin au soir entre 18h et 21h, avec une demi-douzaine d'hélicoptères et des hommes au sol appuyés par de l'aviation au cours de cette opération. Un jihadiste a d'ailleurs été fait prisonnier. Il a préféré se rendre sans combattre et a été placé en détention.

Parmi les jihadistes tués, il y a eu donc Abdelmalek Droukdal (également orthographié Droukdel), le leader d'Aqmi, mais aussi, selon l'état-major français, Toufik Chaib, "un haut cadre d'Aqmi chargé de la coordination et de la propagande de cette organisation terroriste".

Cette opération, menée avec du renseignement des États-Unis, selon l'armée américaine, est un "coup de pied dans la fourmilière" djihadiste, explique Denis Tull, spécialiste Afrique de l'Ouest à l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'École militaire) à Paris.

À écouter également dans ce journal

Mort de Georges Floyd - Des manifestations ont lieu, samedi 6 juin dans plusieurs villes du monde, afin de dénoncer les violences policières et inégalités raciales. À Paris, deux rassemblements ont de nouveau été interdits par le préfet de police.

76e anniversaire du Débarquement - Ce samedi 6 juin 2020, la commémoration du D-Day s'est déroulé, cette année, sous le coup des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.

Culture - Le château de Versailles rouvre samedi 6 juin après plus de 82 jours de confinement qui ont mis à mal son modèle économique.