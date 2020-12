publié le 06/12/2020 à 21:21

C'est le jour d'après dans le quartier Gambetta à Paris, au lendemain des affrontements et des violences de la manifestation parisienne contre la loi "Sécurité globale". Les dégâts sont importants et les riverains énervés. Au total, en France, 95 personnes ont été interpellées et on compte 67 blessés parmi les forces de l'ordre. Comment empêcher ces scènes de violence urbaine ? Comment écarter les casseurs des véritables manifestants ? Faut-il revoir la stratégie des forces de l'ordre ?

Cela passe d'abord par un long travail de renseignement en amont. Grégory Joron, CRS et secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, détaille certaines pistes de réflexion : "Pourquoi ne pas reprendre une formule qui avait été effective en Angleterre pendant la lutte contre les Hooligans : créer un fichier des manifestants violents et s'armer officiellement par rapport à ce risque ? Car aujourd'hui, on est focus sur le déroulé de la journée de maintien de l'ordre sauf qu'une fois qu'ils sont dans le cortège, c'est malheureusement trop tard", déplore Grégory Joron.

