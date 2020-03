publié le 29/03/2020 à 19:13

Deux TGV sanitaires sont partis de Mulhouse et de Nancy, ce dimanche 29 mars, afin de transporter 36 malades du Covid-19 vers des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine (Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Niort, Bayonne et Pau), moins sous tension.

À Bordeaux, le train est arrivé vers 15h15 en gare de Saint-Jean. Des dizaines de véhicules du Samu, entourés de policiers et de militaires sont venus récupérer 24 patients pour les transporter dans les hôpitaux de la ville. Ces derniers étaient entubés et endormis.

Six malades sont restés dans le TGV, à destination de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Objectif de l'opération : désengorger les hôpitaux du Grand-Est, l’une des régions les plus lourdement touchées par l’épidémie. Le 28 mars, 3.777 personnes étaient hospitalisées dans les établissements alsaciens, lorrains et champenois dont 786 en réanimation, et 757 décès.

À écouter également dans ce journal

Mort de Patrick Devedjian - L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et président des Hauts-de-Seine est décédé le 29 mars, à 75 ans, emporté par le Covid-19. Il était hospitalisé depuis le 25 mars.

Masques - Un avion contenant un stock de masques venu de Chine doit atterrir à Roissy, le 29 mars. La veille, Édouard Philippe a annoncé que la France avait commandé 1 milliard de masques à l'étranger.

Hôpitaux - Plus de 1.500 personnes sont soignées dans les hôpitaux franciliens. Le week-end du 28 mars, des centaines de places supplémentaires ont été créées dans les services de réanimation, afin de faire face à l'afflux de malades du Covid-19.