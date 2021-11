Les infos de 18h - Le Puy du Fou lance son train pour faire le tour de France en six jours

Le Puy du Fou l'a annoncé ce mardi matin : son train qui permettra de faire le tour de France en six jours partira pour la première fois à l'été 2023 depuis la gare de l'Est. Les passagers pourront prendre place à bord de ce train luxueux de style belle-époque, comme le détaille Nicolas de Villiers le président du Puy du Fou.

"C'est une première historique qui permet de faire vivre ce spectacle, aussi bien le train lui-même, avec des cabines qui sont somptueusement décorées et qui vont permettre de s'embarquer dans le temps et dans l'espace à la découverte du patrimoine historique, culturel et géographique de la France".

Au programme pendant ces six jours : un passage par Epernay avec la visite des caves Dom Pérignon, puis direction le Lac d'Annecy, le palais des papes, Arcachon ou encore Chenonceaux. Ce séjour-spectacle s'étalera sur 6 jours et 5 nuit. Au total ce train, qui n'appartient pas à la SNCF, parcourra 4.000km à travers la France, avec seulement 30 passagers à son bord.

Mais faire le tour de France coûtera cher : près de 5.000 euros. Le parc souhaite attirer les passionnés d'histoire, mais aussi les visiteurs étrangers. Le Puy du Fou veut surfer sur la vague du slow-tourisme, le tourisme lent, aux antipodes du tourisme de masse et mise aussi sur l'imaginaire du train, même si la locomotive sera en partie au diesel.

