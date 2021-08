Des milliers de touristes évacués, 5.000 hectares de forêt calcinés, des centaines de pompiers mobilisés depuis lundi 16 août après midi à terre et dans les airs... Le violent incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez s'annonce comme le plus sévère de l'été en France. Aucune victime n'est à déplorer mais des milliers de personnes ont été évacuées à titre préventif et les dégâts pour ce massif protégé sont énormes. Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce mardi après-midi en compagnie de Gérald Darmanin.

"Le feu est sous contrôle, il ne progressera plus. Cependant, le feu ce soir est loin d'être maîtrisé puisque nous avons rencontré ce matin une reprise du vent et qu'il s'est mis à souffler dans un autre sens", a expliqué le capitaine Olivier Pécot, responsable du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var sur RTL.

"La situation risque d'être compliquée pour les sapeurs-pompiers pendant plusieurs jours. Le vent est notre principal ennemi mais nous en avons un deuxième c'est la sécheresse notamment avec les fortes températures de cet épisode de canicule", alerte le pompier.

À écouter également dans ce journal

Afghanistan - L'avion transportant les 45 premiers exfiltrés de Kaboul vient de se poser en provenance des Emirats Arabes Unis à Roissy. C'est la première rotation complète du pont aérien mis en place par la France après la chute de la capitale afghane aux mains des Talibans.

Justice - Fabien Azoulay a été transféré en France pour finir de purger sa peine, ont annoncé ses avocats. Détenu depuis 4 ans, ce Français avait été condamné à 16 ans de prison par la justice truque pour détention de stupéfiants.

Coronavirus - La vaccination ne reprend pas vraiment, le tassement observé ces dernières semaines se confirme : 3,1 millions d'injections la semaine dernière contre 3,5 millions la semaine précédente. Le gouvernement maintient pourtant son objectif de 50 millions de vaccinés avec une première dose à la fin août . Il en manque 3,5 millions pour atteindre cette barre.