publié le 29/12/2019 à 19:15

Le scandale grossit depuis plusieurs jours autour de l’écrivain Gabriel Matzneff, qui a toujours revendiqué ses relations sexuelles avec des mineures. La sortie, jeudi 2 janvier, du livre intitulé Consentement et écrit par Vanessa Springora risque d'aggraver les accusations envers l'écrivain. On y apprend que Gabriel Matzneff bénéficie d’un appartement de la ville de Paris et d’une allocation du Centre national du livre.



Depuis une quinzaine d’années, Gabriel Matzneff reçoit entre 7.000 et 8.000 euros du Centre national du livre, une compensation au titre de la situation sociale et de l’apport global à la littérature de l'écrivain. Le ministre de la culture, Franck Riester, a déclaré se pencher sur cette situation. Françoise Laborde, journaliste très impliquée dans la protection de l’enfance, a salué la décision du ministre.

Dans Consentement, Vanessa Springora révèle également que Matzneff aurait aussi bénéficié d'un appartement de la ville de Paris, attribué sous la mandature de Jacques Chirac.



À écouter également dans ce journal

Ski alpin - Le combiné de Bormio (Italie) a été remporté par le Français Alexis Pinturault. Avec cette 26e victoire, il devient le skieur en activité le plus victorieux en Coupe du monde.

Grève SNCF - Le trafic reste fortement perturbé lundi 30 décembre, pour le 26e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, avec un TGV sur 2 et 1 Transilien sur 4.

Réforme des retraites - Dialogue de sourd entre la CGT et le gouvernement. Le syndicat regrette l'absence de négociations avec le gouvernement.