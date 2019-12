publié le 27/12/2019 à 19:32

Deux papes et de nombreux responsables religieux auraient touché d'importantes sommes d'argent de la part de Theodore McCarrick, ex-cardinal américain défroqué l'an dernier pour avoir agressé sexuellement un adolescent dans les années 70. Il aurait ainsi versé plus de 600.000 dollars (environ 537.000 euros) à différents ecclésiastiques pour acheter le silence de la communauté religieuse.

Le Washington Post a révélé cette information ce vendredi 27 décembre. Des révélations potentiellement explosives pour l'Église américaine, voire bien au-delà. Déjà, l'an dernier, quand ce nouveau scandale de pédophilie était sorti, toute la hiérarchie de l'Église, jusqu'au pape François, avait été accusée d'avoir fermé les yeux sur le comportement prédateur de l'ex-archevêque émérite de Washington.

Au total, McCarrick, sous le coup de nombreuses plaintes internes, aurait donc versé plus de 600.000 dollars à des responsables religieux dont deux papes. Jean-Paul II aurait perçu 90.000 dollars (un peu plus de 80.500 euros) et Benoît XVI près de 300.000 dollars (environ 268.000 euros). Ces sommes ont pu être reversées à des œuvres de charité.

Selon le Washington Post, plusieurs versements auraient été faits à des destinataires directement chargés d'enquêter sur les accusations d'agressions sexuelles visant l'ancien cardinal, aujourd'hui âgé de 89 ans.