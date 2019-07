publié le 02/07/2019 à 18:53

Comment se sont-ils procurés les sujets ? C'est la question que se posent les enquêteurs au sujet des 13 candidats au bac arrêtés ce mardi 2 juillet et placés en garde à vue.

9 garçons et filles ont été arrêtés à Paris, 4 à Marseille. Ils sont suspectés d'avoir échanger des sujets de bac S, ES et L via la messagerie WhatsApp et par SMS. Reste à savoir maintenant comment ils ont eu accès à ces sujets.

Les hypothèses sont multiples. Il est possible que le coupable soit quelqu'un qui travaille à l'Éducation nationale ou alors il a réussi à subtiliser les sujets au sein de l'institution.

Même s'il semble que les sujets n'ont pas été diffusés sur les réseaux sociaux, les candidats sont soupçonnés de fraude, d'abus de confiance et de recel de ce délit. Ils encourent une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison ferme en plus de l'interdiction de passer des examens pendant 5 ans.

