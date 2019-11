Orne : un maire renonce à ses 35.000 euros d'indemnités

publié le 23/11/2019 à 01:22

"Supprimons les privilèges". C'est ce que souhaite le maire de Lonlay-l'Abbaye, commune de 1.135 habitants, dans l'Orne. Élu en 2008, Christian Derouet a déclaré au Huffington Post qu'il a renoncé à près de 35.000 euros d'indemnités en 11 ans. "Je travaille par amour et par passion", a-t-il dit.

Le maire divers droite de 66 ans prône "l'exemplarité" des politiques. "Il faudrait déjà que les élus montrent l’exemplarité. Supprimons les privilèges. Diminuons le tiers des députés et des sénateurs. Et déjà, ça permettrait à des gens qui ont des petits moyens de réécouter les politiques".



L'indemnités des maires de petite commune était justement au coeur du débat du 102ème Congrès des Maires de France, qui s'est tenu du 19 au 21 novembre. "Les maires ruraux, dans les campagnes de France, sont bien souvent tout à la fois policier, médecin, urbaniste, jardiner, assistant social. Et ils seront rétribués aussi à leur juste niveau d’engagement", a déclaré Emmanuel Macron.

L'augmentation des indemnités prévue dans le projet de loi

Le projet de loi "Engagement et proximité", voté par l'Assemblée nationale jeudi, a pour but de faciliter la vie des maires. Il prévoit, entre autres, l'augmentation des indemnités, un droit de formation pour les élus locaux et un aménagement du transfert obligatoire de certaines compétences des communes vers l'intercommunalité.

Le projet fera l'objet d'une commission mixte paritaire en décembre. Pour Christian Derouet, ce n'est pas de l'argent dont les maires ont besoin mais de la "responsabilité". "Je veux qu’on me donne vraiment les compétences du quotidien de telle façon que mes concitoyens puissent compter sur moi", a-t-il affirmé.