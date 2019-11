et AFP

publié le 22/11/2019 à 20:46

Ce vendredi 22 novembre dans l'après-midi à Lutterbach, en banlieue de Mulhouse (Haut-Rhin), un jeune homme âgé de 15 à 20 ans selon les pompiers, est mort en percutant un poteau en moto alors qu'il tentait d'éviter un contrôle de gendarmerie, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le jeune homme a refusé de se soumettre aux injonctions des gendarmes de s'arrêter, a dévié de sa trajectoire et est monté sur un trottoir avant d'aller percuter un poteau, a expliqué une source proche de l'enquête. Malgré les premiers gestes de secours prodigués par les militaires et l'arrivée des pompiers et du Smur, il n'a pas pu être ranimé, a précisé la même source.

Il n'avait aucun papier d'identité sur lui et sa moto n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le parquet a été saisi et l'enquête confiée la brigade de recherche de Soultz.