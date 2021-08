Les infos de 12h30 - Vacances d'été : la multiplication des noyades inquiète les autorités

Le nombre de noyades en particulièrement élevé cet été. Un homme en est mort à Deauville samedi, à Cergy une fillette de 8 ans, même constat dans le sud-ouest où l'on dénombre déjà trois noyades ces dernières 24 heures. Un phénomène dû à la chaleur mais aussi aux baïnes, ces courants qui emportent les nageurs loin de la plage.

La journée était très intense samedi à la station balnéaire du Porge. "On avait énormément d'apport d'eau, les vagues faisaient entre 1,50 et 1,80 mètre. Donc on a eu des courants de baïnes très actifs ici, ce qui nous a mené à sortir directement 20 personnes de l'eau. Elles savaient nager mais étaient emportées par le courant de baïnes", raconte Vincent, le chef de plage. "Ensuite on en a sorti dix autres qui ont été directement emportés dans la baïne et ça a nécessité l'utilisation de la bouée tube et du filin".

Sur la plage, les touristes connaissent rarement les baïnes. Les locaux, eux, savent qu'à l'océan, il faut rester sur ses gardes. "On ne reste pas loin des drapeaux bleus. On sait qu'il y a des baïnes aussi, surtout en marée descendante. Là, la marée descend donc on fait une petite pause donc on va aller déjeuner", explique un local. Si on est pris dans une baïne, "il faut faire la planche, ne pas trop lutter, se laisser emporter et agiter avec les bras pour que les sauveteurs nous repèrent", préconise-t-il. Si vous êtes témoin d'une telle scène, vous pouvez toujours contacter le 112.

