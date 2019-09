publié le 23/09/2019 à 13:14

En 1912, Thomas Cook avait commercialisé les billets du Titanic. 107 ans plus tard, le pionner des voyagistes britanniques coule à pic. Le groupe vient de faire faillite car son modèle de voyage organisé est aujourd'hui concurrencé par Internet, et dépassé. Les clients veulent du sur-mesure et pas forcément du "all inclusive".

Conséquence : 600.000 clients dans le monde se retrouvent lésés, dont 10.000 Français. Jonathan en fait partie. Il habite à Épinal et il devait partir en voyage de noces à Rhodes dans quelques jours.

"Ce matin on a eu l'information comme quoi c'était annulé. On s'est dit : c'est pas possible ! En plus, on venait de se lever. C'était un voyage qu'on devait faire que tous les deux, on faisait garder les enfants, c'était pour prendre du bon temps en vacances, se reposer, profiter après notre mariage. On est dégoûtés, c'est un peu douloureux quand même", concède-t-il au micro de RTL. Le couple souhaite repartir mais n'a pas les moyens. "C'est l'argent du mariage, tous les cadeaux que les invités nous avaient fait en enveloppe, on les a perdu", déplore-t-il.

