Un chiffre inquiétant. L'année dernière, en pleine épidémie de Covid, 4.300 lits ont été supprimés dans les hôpitaux français. La pandémie a contraint plusieurs services, de façon temporaire, à ne plus accepter certains patients pour dégager des moyens en personnel. C'est le cas des infirmières anesthésistes ou des aides-soignants venus renforcer les unités de soins critiques et de réanimations. La déprogrammation d'interventions et la transformation de chambres doubles en chambres simples, pour limiter la contagion, ont conduit également à une réduction du nombre de lits.

Mais la pandémie n'est pas l'unique explication de ces très nombreuses fermetures. Les 1.342 hôpitaux publics français souffrent de nombreux problèmes : manque d'attractivité, salaires trop faibles, pénibilité du métier, perte de sens, course permanente au détriment des soins.

Dans les 39 établissements de l'assistance publique des Hôpitaux de Paris, plus de 1.000 infirmiers manquent en cette rentrée. Faute de personnel, 18% des lits sont actuellement fermés, 20% en lit en chirurgie, soit un lit sur cinq. Un patient doit patienter entre 5 à 6 mois s'il doit, par exemple, se faire poser une prothèse de hanche.

Le virage ambulatoire est aussi une autre explication de cette baisse du nombre de lits disponibles. Cette expression désigne la part croissante des soins sans passer une nuit dans l'enceinte hospitalière. On rentre le matin pour une intervention et on en sort en fin d'après-midi. Une réorganisation, tous azimuts, au profit d'une augmentation des places d'hospitalisation la journée. Il y en a aujourd'hui 82.500, soit 9.000 de plus en l'espace de 5 ans

