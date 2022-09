Le rappeur Kaaris accusé de violences par son ex-compagne et placé en garde à vue

Le rappeur Kaaris a été placé en garde à vue ce mercredi 28 septembre au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), a indiqué le parquet d'Evry. Il est accusé de violences par son ex-compagne.

Cette dernière avait porté plainte le 7 juillet dernier pour des violences qui auraient été commises le 19 janvier 2021 à Linas, toujours dans le département de l'Essonne, dans le cadre de leur divorce. Elle racontait avoir eu ses ongles arrachés sous la violence des coups de poing et de pied de Kaaris, sous le regard de la nouvelle compagne de ce dernier (soupçonnée de non assistance à personne en danger). La plainte avait entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'encontre du rappeur, qui lui a de son côté porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

"Nous avons insisté pour qu’il soit entendu le plus rapidement possible et avons demandé une confrontation pour mettre son accusatrice face à ses contradictions", a déclaré Me Yassine Maharsi, l’avocat de Kaaris au Parisien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info