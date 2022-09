DÉBAT - Faut-il taxer les superprofits des entreprises ?

Crédit : Matthieu Rondel / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Faut-il taxer les superprofits ? Prisca Thevenot et Manuel Bompard sont les invités d'Yves Calvi

La France est "à l'euro près", selon Bruno Le Maire. Pourquoi ne pas taxer les superprofits ? Une mission parlementaire va rendre un avis prochainement et la gauche a déjà préparé un texte. Invité de RTL ce mercredi 28 septembre, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coprésident de la mission flash sur les superprofits, est "favorable à introduire une taxation sur les superprofits en France".

"Je pense que c'est une question de justice. Au moment où les Françaises et les Français ont beaucoup de difficultés à boucler les fins de mois, il me semble normal que des entreprises qui a accumulé des profits gigantesques dans la dernière période contribuent à la solidarité nationale", a indiqué le député insoumis.

Prisca Thevenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-Parole de Renaissance a estimé au micro de RTL que la France insoumise veut "taper surtout sur celles et ceux qui réussissent". "Là est la différence : pas contre ceux qui profitent, mais contre celles et ceux qui réussissent", a-t-elle ajouté.

1 milliard d'euros est en capacité d'entrer dans les caisses de l'Etat Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône

En réponse, Manuel Bompard a assuré : "Mon intention, ce n'est pas de taper sur qui que ce soit. Mon intention, c'est qu'il me semble que dans une période difficile pour la grande majorité des Français, il est normal que des grandes entreprises qui ont vu leurs profits multipliés par trois, par quatre, par cinq par rapport à une période de référence contribuent davantage que dans une période normale".

Le député LFI des Bouches-du-Rhône a chiffré les recettes sur l'année 2022 à "20 milliards d'euros". "1 milliard d'euros est en capacité d'entrer dans les caisses de l'État".

