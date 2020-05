publié le 01/05/2020 à 13:32

C'est une libération incompréhensible pour la famille de Marin. Audrey Sauvageon, la mère de ce jeune homme sauvagement tabassé à Lyon en novembre 2016, est sous le choc en apprenant que la demande de liberté conditionnelle de son agresseur a été acceptée par la justice. Initialement condamné à sept ans et demi de prison en 2018, il va donc retrouver sa liberté, même si le parquet va toutefois faire appel de cette décision.

Alors que le jeune Marin est toujours soigné à Lyon dans un établissement spécialisé, sa mère ne comprend pas : "Je ne lui ai pas dit qu'il y avait cette audience car c'est très compliqué quand on parle de son agresseur. Il n'a pas compris tout de suite et a cru que c'était juste une permission".

"Comment expliquer à quelqu'un qui lui a entre guillemets pris perpétuité dans son état et sera comme ça toute sa vie, qu'un autre, qui n'a pas manifesté de remords, est libéré plus tôt et s'en sort relativement bien. [...] C'est juste pas entendable pour Marin". De son côté, la justice précise que cette libération n'a rien à voir avec le coronavirus, que l'agresseur était arrivé à mi-peine et qu'il avait fait valoir un projet professionnel à sa sortie de prison.

À écouter également dans ce journal

Société - Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français à l'occasion de la fête du travail, ce vendredi 1er mai. "C'est grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient" a-t-il déclaré.



Santé - Le prix des masques chirurgicaux, qui seront vendus dans les commerces dans le cadre du déconfinement, sera plafonné à 95 centimes d'euro l'unité, a annoncé la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher sur RTL ce vendredi 1er mai.



Politique - Marine Le Pen a célébré le 1er mai masquée, aux côtés de son vice-président Jordan Bardella, devant la statue de Jeanne d'Arc, à Paris. Elle réclame le port du masque pour "tout le monde dans l'espace public".