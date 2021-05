La Poste fait un appel national à la grève le 18 mai

publié le 07/05/2021 à 23:33

La CGT-FAPT et SUD-PTT appellent les postiers à la grève et à la mobilisation le 18 mai. Les syndicats veulent réclamer une "revalorisation des salaires de 300 euros" et "l'arrêt des suppressions de postes et fermetures de bureaux". Dans un communiqué, la CGT-FAPT explique que la "non reconnaissance du travail des postiers par la suppression de l'intéressement et le gel des salaires, la pression mise sur les congés, les réorganisations en cascade (...) ont nourri un fort sentiment d'injustice sociale".

Le premier syndicat de la Poste ajoute que "les postiers exigent avant toute chose les moyens de bien faire leur travail pour assurer un service public postal de qualité, des emplois stables et qualifiés, plus de reconnaissance à travers les salaires ainsi que la prise en compte de leurs qualifications, des droits et garanties de haut niveau et plus de démocratie dans l'entreprise".

Contester la "politique sociale inadmissible de La Poste"

Dans de nombreux services de la Poste, "les luttes locales se multiplient" pour contester la "politique sociale inadmissible de La Poste" et son "plan stratégique", indique la CGT. Ce plan que dénonce le syndicat, "accélère les suppressions de bureaux de poste ou de services, la précarisation avec des transferts d'activités à la sous-traitance ou vers des filiales, l'ubérisation (URBY et Stuart), la généralisation des CDI intérimaires qui sont des CDD de 36 mois, l'accroissement et le développement des prestations dans un souci marchand".

Sur son site internet, le troisième syndicat de la Poste le SUD-PTT appelle également à la grève le même jour, avec une "manifestation et un rassemblement" prévus à Paris devant le siège de La Poste. Cet appel est relayé localement dans plusieurs départements par des intersyndicales incluant FO, la CFDT et l'Unsa.

Selon La Poste, la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif de 2,3 milliards d'euros. Mais cela a été plus que compensé par la comptabilisation des titres CNP Assurances, dont le groupe a pris le contrôle le 4 mars et qui a apporté 3,6 milliards d'euros au résultat net. La Poste affiche un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros pour l'année 2020, contre 822 millions en 2019.