publié le 27/01/2021 à 18:17

Impossible d'affranchir une lettre ou de suivre un colis en ligne aujourd'hui. En raison d'une panne informatique survenu au début de la matinée, plusieurs services offerts par le site Internet de La Poste étaient inaccessibles au niveau national, ce mercredi 27 janvier.

"Nous avons été victimes ce matin d'un incident technique sur un de nos sites qui a impacté plusieurs de nos services", indique un porte-parole de l'établissement public joint par RTL.

La panne, qui n'a pas impacté la distribution de courrier et de colis, a débuté au début de la matinée et n'était pas totalement résolue en fin de journée. "L'incident est toujours en cours de résolution. Nous récupérons progressivement nos outils, le site doit être opérationnel sans plus tarder", indiquait La Poste sur Twitter vers 17 heures.