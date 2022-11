Coupe du monde : le programme des Bleus du jeudi 17 novembre

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à l'entraînement avec les Bleus le 1er juin 2022

Les Bleus entrent dans le dur au Qatar. Au lendemain de leur arrivée sur le sol du pays hôte de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les champions du monde en titre vont découvrir leur terrain d’entraînement en fin d’après-midi, jeudi 17 novembre. Il s'agit du stade Jassim bin Hamad, celui du club qatari le plus en pointe, Al-Saad.

Les entraînements collectifs plus poussés qu'à Clairefontaine vont pouvoir débuter, avec le premier ouvert au public. Raphaël Varane et Karim Benzema, entre autres, en sauront plus sur leur forme actuelle, à cinq jours de l'entrée en lice de l'équipe de France dans ce Mondial face à l'Australie (mardi 22 novembre, 20h heure française).

Cette journée sera aussi marquée par l'arrivée à Doha de l'attaquant Randal Kolo Mouani, qui a remplacé Christopher Nkunku à la dernière minute. Côté température, il faisait déjà 30 degrés un peu avant 11h heure locale. Pas l'idéal pour les Bleus, mais ils ont déjà joué avec des températures similaires lors du dernier Euro, contre le Portugal et la Hongrie (35 degrés). L'important est qu'ils aient le temps de s'acclimater d'ici à mardi.

