Les infos de 12h30 - Désert médical dans la Nièvre : "Il y aura plus de décès dans le département", alerte une soignante

Il vaut mieux être en bonne santé aujourd'hui si vous habitez dans la Nièvre. Trouver, mais surtout consulter un médecin relève souvent du parcours du combattant, car le département tout entier est un véritable désert médical.

Dans le département, on compte un médecin généraliste pour 2.000 habitants, ce qui implique que près d'une personne sur cinq n'a plus de médecin traitant. Du côté des spécialistes, c'est encore plus alarmant : un seul rhumatologue pour toute la Nièvre et aucun dermatologue.

Sur la commune de La Machine, on compte un seul médecin pour plus de 3.000 habitants. Sauf que ce dernier part à la retraite cet été et qu'il n'a pas été remplacé. Il faudra faire "dix à vingt kilomètres pour avoir des médecins traitants, voire trente kilomètres jusqu'à Nevers", explique Nadine Benoit, infirmière dans la commune. "C'est une population vieillissante qui ne se déplace pas facilement. Il n'y a plus de suivi, plus de bilan, moins de dépistage, donc automatiquement, les maladies vont évoluer et il y aura plus de décès, c'est certain", ajoute--t-elle.

Les soignants anticipent un renvoi vers les urgences, mais l'hôpital le plus proche se trouve à Nevers et lui aussi se trouve en pénurie de personnels, à tel point qu'un pont aérien va être mis en place. Chaque semaine, des soignants de Dijon - à 200 kilomètres - viendront en avion prêter mains fortes à la Nièvre.

