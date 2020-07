publié le 15/07/2020 à 13:37

Une planète surpeuplée, victime de la faim et de la pollution... C'est le scénario du pire que nous promettaient jusqu'à présent les projections de l'ONU avec plus de 11 milliards d'habitants sur la planète en 2100. La Terre compte aujourd'hui 7,7 milliards d'êtres humains. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet montre que nous ne dépasserons peut-être pas les 9 milliards et ça change tout.



La population pourrait même décliner dans une quarantaine d'années et atteindre 8,8 milliards d'habitants en 2100, soit un peu plus de 2 milliards de moins que ce qui était prévu par les Nations unies.

Toujours selon cette étude de l'institut pour la santé de Seattle, financée par la Fondation Bill Gates, ce déclin serait lié au développement de l'éducation des filles et de l'accès à la contraception. Et les conséquences seraient énormes pour l'environnement : moins de pollution, moins de bouches à nourrir.

Déclin des grandes puissances et croissance de l'Afrique

La Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants et se retrouver avec une population qui va vieillir, moins de personnes en âge de travailler, et un impact sur la croissance. Mêmes conséquences en Europe, surtout dans le sud : l'Espagne, l'Italie, le Portugal.



En revanche, l'Afrique pourrait tripler sa population et devenir le continent le plus jeune, le plus dynamique. Tout ça remet en question la vision de l'immigration. Les pays qui vont manquer d'habitants devront rivaliser pour attirer des jeunes migrants, estime encore cette étude. Si ces prévisions se confirment, c'est un tout autre monde qui se dessine.

À écouter également dans le journal

Économie - Coup d'envoi des soldes ce mercredi 15 juillet. Des soldes qui s'annoncent bien compliqués par manque de fréquentation. Les commerçants craignent une saison blanche.

Faits divers - Un pompier a été blessé par balle mardi 14 juillet au soir à Étampes (Essonne). Il intervenait sur un feu de véhicule dans le quartier de la Guinette. Le tireur n'a pas été identifié. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dénoncé des "actes odieux qui ne doivent pas rester impunis".

Loisirs - Disneyland Paris a enfin rouvert ses portes ce mercredi après quatre mois d'arrêt. Des mesures sanitaires très strictes ont été mises en place au sein du parc et la jauge de visiteurs limitée. Pour avoir sa place, il fallait d'ailleurs la réserver en ligne.