Les papas sont un peu plus présents auprès de leurs bébés après la naissance ! Ce jeudi 20 juillet, la direction statistique du ministère de la Santé a dévoilé des chiffres sur le congé paternité, créé en 2021 et rallongé en 2022. Un mois est désormais possible et les pères en profitent de plus en plus. En 2021, 71% des pères ont pris un congé paternité, c'était 68% il y a dix ans. Un chiffre encore loin des 90% de mères qui y ont recours, mais qui progresse chez les papas, toutes catégories professionnelles confondues.

Bien sûr, les hommes en emploi stable, CDI, sont plus nombreux à prendre un congé paternité et même à le rallonger en ajoutant des RTT, des congés sans soldes… C'est plus compliqué pour les personnes en emploi précaire. 9 fonctionnaires sur 10 prennent un congé paternité, contre 7 indépendants sur 10, et seulement 1 papa au chômage sur 10. Malgré tout, ce qui est remarquable, c’est que les hommes prennent leur congé paternité de plus en plus tôt, dans la semaine qui suit la naissance de leur enfant. Ils sont 70% en 2021 contre 49% il y a 10 ans.

Cette étude a été réalisée entre 2013 et 2021, donc avant que le congé paternité s’allonge et passe de 11 à 25 jours, donc il y a fort à parier que les chiffres augmentent encore dans les années à venir.

