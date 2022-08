Il sonne comme un air de fin de vacances et cela se remarque sur les cartes des routes. La journée du samedi 20 août est classée rouge dans le sens des retours pour tout le pays. Cela l'est également dans le sens des départs dans le sud-est.

Les 770 kilomètres de bouchons cumulés ont été atteint. La circulation bloque particulièrement dans la vallée du Rhône, en direction de la Méditerranée vous traversez des bouchons dès la sortie de Lyon avec 20 minutes de difficulté sur 9 kilomètres pour rejoindre le péage de Vienne. Il faut compter une heure de plus qu'en temps normal pour rejoindre Orange.

Sur l'autoroute A9 en direction de Barcelone, vous perdez une heure pour rejoindre Narbonne. Dans l'autre sens, entre Narbonne et Orange, vous perdez également une heure. Entre Orange et Lyon, c'est encore plus chargé, il faut compter actuellement trois heures de route, soit deux fois le temps habituel. Dans le sud-ouest sur l'autoroute A63, la circulation est également très chargée et il faut donc compter 1h30 pour rejoindre la rocade depuis la sortie 21.

Sur l'aire d'autoroute de Cestas, la A63, au sud de Bordeaux en Gironde, il y a deux côtés : celui des retours, bondé, du sud vers le nord et le côté des départs, plus calme. "On aurait pu y aller directement mais on s'est dit on va se poser un petit peu, on a le temps", dit James, un automobiliste. Pour Vanessa, partir en vacances en août à ses avantages comme la baisse des prix et de fréquentation à ce moment-là. Plus loin, une famille part à Biscarrosse. Certains connaissent déjà bien leur programme. "Repos, profiter, piscine, plage", détaille une vacancière.

À écouter également dans ce journal

Refus d'obtempérer à Vénissieux - 24 heures après un contrôle de police qui a mal tourné, le conducteur de la voiture est décédé la nuit dernière ayant succombé à ses blessures par balles.

Guerre en Ukraine - Lors d'un discours à Bormes-les-Mimosas, le président Emmanuel Macron a appeler les Français a "accepter de payer le prix de notre liberté", c'est-à-dire à se préparer à la suite de la crise énergétique et à l'inflation qui va se poursuivre.

Nouvelle-Aquitaine - La préfecture déclenche son dispositif maximal face aux baïnes, des courants marins qui emportent vers le large. Les nageurs sont appelés à la vigilance.

