Comme annoncé, le gouvernement modifie les règles de l'assurance chômage. Ce nouveau dispositif se découpe en deux périodes, une rouge et une verte. La période verte se met en place si le chômage baisse depuis 3 trimestres consécutifs et qu'on est sous les 9% de taux de chômage. Le marché de l'emploi est donc dynamique comme en ce moment et le gouvernement estime qu'il faut inciter les demandeurs d'emploi à saisir les opportunités.

La durée d'indemnisation est réduite. Aujourd'hui, elle est de 24 mois. Lors de cette période, elle baisse de 25% et votre durée d'indemnisation n'est plus que de 18 mois. Pour ceux qui ont entre 53 et 54 ans, on passe de 30 à 22 mois d'indemnisation. Pour les plus de 55 ans, elle passe de 36 à 27 mois.

À l'inverse, la période rouge se met en place si le chômage est au-dessus de 9% ou s'il progresse de plus de 0,8% sur 3 mois. La situation se tend, les opportunités sont plus difficiles à trouver. La durée d'indemnisation est rétablie à 100%, 24,30 ou 36 mois en fonction de votre âge.

400.000 offres d'emplois non pourvues

Le patronat est favorable mais les syndicats sont vent debout, puisque vous risquez uniquement de perdre. En période difficile, c'est le système actuel et dès que ça s'améliore, votre durée d'indemnisation est raccourcie. C'est ce qui va s'appliquer au 1er février où on va commencer par une période de réduction de la durée d'indemnisation.

Les syndicats estiment qu'il aurait fallu prendre en compte tous les freins qui empêchent parfois de reprendre un emploi, comme un temps partiel qui suspend vos droits, des coûts de transports ou la garde des enfants.

Le gouvernement, de son côté, vise le plein emploi, c'est-à-dire 5% de chômage contre 7,4% aujourd'hui. Il estime qu'il n'est pas normal d'avoir 400.000 offres d'emplois non pourvues en ce moment et 3 millions de chômeurs. Le ministre du Travail Olivier Dussopt espère 100 à 150.000 retours à l'emploi en plus l'an prochain grâce à ce dispositif.

