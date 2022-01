Les homosexuels vont pouvoir donner leur sang dans les même conditions que les hétérosexuels

C’est une décision que les homosexuels attendaient depuis près de 40 ans. Ils vont en effet pouvoir donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Jusqu’à présent, ils devaient justifier d’une période d’abstinence sexuelle de quatre mois, sans quoi le don n'était pas possible. Le ministère de la santé l'a annoncé, ce sera fini à partir du 16 mars prochain.

"Nous somme réservé sur ce qu'on considère comme une forme de précipitation", a toutefois relevé Fabrice Pilorgé, directeur du plaidoyer de l'Association AiDES, qui lutte contre le VIH et les hépatites virales. "Un homme ayant des rapports sexuels avec un autre homme a 200 fois plus de risques de contracter la maladie qu'un hétérosexuel", a-t-il expliqué.

"On n'est pas contre l'évolution, pour autant que ça n'entraîne pas de risques. Si ce risque ce mettait à réaugmenter alors qui diminuait de façon constante depuis 2012, ce serait un vrai problème", s'est-il inquiété. "Il faudra une surveillance renforcée et on peut faire confiance aux agences pour cela, mais dans la mesure où c'est un risque évitable, le fait d'accepter cette certitude ne nous convient pas", a-t-il conclu.