VIH : qui est cette deuxième patiente qui a guéri "naturellement" ?

Testée positive au VIH il y a 8 ans, la patiente baptisée "Esperenza" est aujourd'hui totalement guérie sans aucun traitement. Un mystère révélé dans une étude publiée lundi par la revue médicale américaine Annals of Internal Médicine.

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est responsable du sida. Seulement 0,5 % de la population infectée par le VIH est capable de vivre avec le virus sans thérapie antirétrovirale et sans que l’infection ne progresse selon l'étude. "Des molécules sont envoyées pour bloquer les différentes étapes de la multiplication du virus dans les cellules, mais celles qui sont déjà infectées ne peuvent pas être éliminées", explique au Parisien Asier Saez-Cirion, chef du groupe Réservoirs et contrôle viral dans l’unité VIH, inflammation et persistance à l’Institut Pasteur.

Une découverte qui relance l'espoir d'une guérison naturelle

"Il se peut que ce mécanisme constitue une voie utilisable pour guérir les personnes dont l’organisme ne peut le faire spontanément", explique l’autrice. "Si les mécanismes immunitaires pouvaient être compris dans le détail, nous pourrions développer des traitements destinés à enseigner à l’organisme comment imiter cette réponse en cas d’infection" détaille-t-elle selon Sud Ouest. Aujourd'hui, les auteurs de l'enquête ne savent toutefois pas encore comment l'organisme de cette patiente, suivie depuis 2017, a éliminé le virus.

Cependant, il faut savoir que ce n'est pas le premier cas de guérison naturelle. La première, baptisée "patiente de San Francisco", a été présentée en 2020. Cette Californienne de 67 ans a également réussi à éliminer naturellement le virus. Après avoir séquencé des milliards de ses cellules, l’équipe n’a pu trouver aucune séquence virale intacte du VIH dans son génome. Ces deux cas de guérison ouvrent de nouveaux axes de recherche.